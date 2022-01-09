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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 296 bin 97 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da, son 24 saatte 296 bin 97 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Yusuf Özcan   | 09.01.2022
Fransa'da son 24 saatte 296 bin 97 Kovid-19 vakası kaydedildi

Paris

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 89 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 125 bin 438'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 296 bin 97 artışla 12 milyon 111 bin 218'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 847'si yoğun bakımda olmak üzere 21 bin 982 kişinin tedavisine devam ediliyor. Bu sayı bir hafta önce 16 bin 365 olarak açıklanmıştı.

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