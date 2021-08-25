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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 23 bin 706 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 23 bin 706 yeni vaka kaydedildi.

Yusuf Özcan   | 25.08.2021
Fransa'da son 24 saatte 23 bin 706 Kovid-19 vakası tespit edildi

Paris

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 93 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 113 bin 881'e çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı son 24 saatte 23 bin 706 artışla 6 milyon 673 bin 336'ya yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 239'u yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 171 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3'te kaldı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 47 milyon 947 bin 92'ye ulaştı, 42 milyon 421 bin 921 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Buna göre ülke nüfusunun yüzde 62,9 aşılanmış oldu.

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