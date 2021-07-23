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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 21 bin 493 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 21 bin 493 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlendi.

Alaattin Doğru   | 23.07.2021
Fransa'da son 24 saatte 21 bin 493 Kovid-19 vakası tespit edildi Fotoğraf: Yusuf Özcan/AA

Paris

Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 493 artışla 5 milyon 955 bin 3'e yükseldi. Son 24 saatte 26 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 616'ya çıktı. Hastanelerde 872'si yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 802 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,7'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 39 milyon 474 bin 866'ya ulaştı, 32 milyon 790 bin 372 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı. Toplamda 68 milyon 800 binden fazla doz aşı yapıldı.

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