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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 19 bin 590 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 19 bin 590 yeni vaka tespit edildi. Ülkede son 24 saatte 352 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 82 bin 812'ye çıktı.

Yusuf Özcan   | 17.02.2021
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 590 Kovid-19 vakası kaydedildi

Paris

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 590 yeni vaka tespit edildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 352 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 82 bin 812'ye çıktı.

Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı 19 bin 590 artışla 3 milyon 489 bin 129'a yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 348'i yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 239 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı 1710 artışla 244 bin 238'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı uygulananların sayısı 2 milyon 347 bin 88'e yükseldi, bunlardan 815 bin 547'sine ikinci doz aşı yapıldı.

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Fransa'da son 24 saatte 19 bin 590 Kovid-19 vakası kaydedildi
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