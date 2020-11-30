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Dünya

Fransa'da siyahi müzisyeni darbeden 2 polise tutuklama

Fransa'da siyahi müzisyen Michel Zecler'i darbeden polislerden 2'si tutuklandı.

Alaattin Doğru   | 30.11.2020
Fransa'da siyahi müzisyeni darbeden 2 polise tutuklama

Paris

Ulusal basındaki haberlere göre, mahkemeye sevk edilen 4 polise soruşturma hakimi, savcılığın suçlamalarını yöneltti.

4 polisten 3'ü "toplu olarak, silahla kasti şekilde ırkçı şiddete başvurmakla ve resmi evrakta sahtecilik" ile suçlandı.

Olaya sonradan göz yaşartıcı kapsül kullanarak müdahale eden 4'üncü polise ise "kasti şiddet" suçlaması yöneltildi.

Soruşturma hakimi, polislerden 2'sinin tutuklanmasına, diğer 2 polisin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Polisler Zecler'i 20 dakika darbetti

21 Kasım Cumartesi Paris'in 17. bölgesinde genç müzik yapımcısı Zecler, stüdyosuna girdiği sırada arkasından içeri giren ikisi üniformalı 3 polis memurunun şiddete maruz kalmıştı. 20 dakika boyunca polislerce darbedilen Zecler'in imdat çığlıklarını duyan komşuları, ofisin arka kapısından yardıma gelmişti.

Komşularını gören polisler, Zecler'i bırakarak stüdyodan çıkmış ve takviye ekip çağırmıştı. Gelen ekipten bir polis memuru içeriye biber gazı kapsülü fırlatarak Zecler'in çıkmasını sağlamıştı.

Karakola götürülerek 48 saat nezarette tutulan Zecler'e yönelik güvenlik kamerası görüntülerinin medyaya yansıması üzerine Paris savcılığı Zecler'i serbest bırakmıştı. 4 polis memuru ise tepkiler üzerine şiddete başvurmaktan görevden uzaklaştırmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter'dan Zecler'e saldırı görüntülerinin kabul edilemez olduğunu ve kendilerini utandırdığını açıklamıştı.

Fransa'da hükümetin yürürlüğe koymaya hazırlandığı, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüzünün görüntüsünü veya diğer kimlik unsurlarını" paylaşanların 1 yıl hapis ve 45 bin avro para cezasına çarptırılmasını öngören genel güvenlik yasa tasarısı tartışılıyor.

Son zamanlarda polis şiddetine yönelik çok sayıda farklı olaylara ait görüntülerin ortaya çıkması tasarıya yönelik kaygıları artırıyor.

Tepkilerin artması üzerine Fransa Başbakanı Jean-Castex de tasarının güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan tartışmalı 24. maddesinin yeniden yazılması için bağımsız komisyon oluşturulacağını açıklamıştı.

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