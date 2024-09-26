Fransa'da şiddetli yağışlar nedeniyle 6 vilayette sel alarmı
Fransa'nın orta ve doğu kesimlerindeki 6 vilayette şiddetli yağışlar nedeniyle sel uyarısı yapıldı.
Ankara
Ulusal meteoroloji ajansı Meteo France'ın açıklamasına göre, Aitor fırtınasının etkisi altındaki ülkenin bazı vilayetlerinde haftalık yağışların bir günde görülmesinin ardından alarm verildi.
Fransa'nın orta ve doğu kesimlerindeki Ain, Correze, Isere, Jura, Savoie ve Haute-Savoie vilayetleri için şiddetli yağış ve sel uyarısı yapılırken alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.
Meteo France, saatteki hızı 100 kilometreyi aşan rüzgarlara karşı uyardı ve alarmın verildiği vilayetlere komşu bölgelerde de yağışların görülebileceğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.