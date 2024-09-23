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Dünya

Fransa'nın Cannes şehrinde aşırı yağış su baskınlarına neden oldu

Fransa'nın güneyindeki Cannes şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Şeyma Yiğit  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Fransa'nın Cannes şehrinde aşırı yağış su baskınlarına neden oldu

Ankara

Cannes Belediyesinin X hesabından yapılan açıklamada, şehirde "yer yer dolunun eşlik ettiği şiddetli fırtınanın" etkili olduğu ve bu sabah itibarıyla kriz masasının harekete geçirildiği duyuruldu.

Belediye, şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokakların su altında kaldığı şehirde, Midi Bulvarı'na bağlanan yolların, Marechal Gallieni Caddesi ve Mimont Sokağı dahil bazı noktaların güvenlik tedbirleri kapsamında ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

Ayrıca Cannes ve Nice şehri arasında A8 otoyolunda ulaşım aksadı.

Su altındaki yollarda arabada mahsur kalan sürücülere müdahale edilirken, sel nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

Cannes Belediyesi, şehir sakinlerine seyahatlerinde dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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