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Dünya

Fransa'da Sen Nehri'ndeki limanda Filistin'e destek gösterisi

Fransa'da Nanterre kentinde Sen Nehri üzerindeki bir limanda bir araya gelen yüzlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Şilan Turp  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Fransa'da Sen Nehri'ndeki limanda Filistin'e destek gösterisi Fotoğraf: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/AA

Ankara

Uluslararası "Gaza des Visages" isimli sivil toplum kuruluşu, Nanterre kentinde Sen Nehri kıyısında bir limanda "Sen Nehri'nde Gazze: Hayatı biz de seviyoruz" temalı gösteriyle Filistin'e destek verdi.

Göstericiler, limandaki bir tekneyi Filistin bayraklarıyla donattı.

İsrail'e ve Batılı ülkelere tepki gösteren eylemciler, Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı.

Göstericiler, nehrin etrafında toplanarak Filistin kültürüne ait şarkılar ve şiirler seslendirdi.

İsrail’in saldırılarının başlangıcından bu yana Gazze'de öldürülen Filistinli çocukların anıldığı gösteride, "Gazze’de ateşkes", "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar açıldı.

Gösterinin ardından tekne, Nanterre'den ayrılarak Sen Nehri üzerindeki Ivry-sur-Seine limanına gitmek üzere yola çıktı.

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