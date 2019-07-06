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Dünya

Fransa'da sarı yelekliler eylemlerin 34. haftasında yeniden sokaklarda

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 34. haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokaklara döküldü.

Yusuf Özcan   | 06.07.2019
Fransa'da sarı yelekliler eylemlerin 34. haftasında yeniden sokaklarda

Paris

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, yoğun güvenlik önlemleri altında bu hafta da sürdü. 

Paris'te Republique Meydanı'ndan toplanan göstericiler, Catalogne Meydanı'na kadar yürüdü. Eylemde herhangi bir olay çıkmadı.

Polis, geçen haftalarda olduğu gibi Champs-Elysees Caddesi, Ulusal Meclis ve 15 Nisan'da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.

Caen ve Besançon kentlerinde de eylem yapılmasına izin verilmedi. Lyon ve Montpellier'de düzenlenen gösterilerde Macron istifaya çağrıldı. Toulouse'da ise polis şiddetine tepki gösterilen eylemde, polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde düzenlenen gösterilere katılım sayısına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, bin 797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.

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