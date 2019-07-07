Euro
6.32
Dolar
5.63
BIST 100
99,634.78
Altın
1,398.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Arap Koalisyonu Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği İHA'yı düşürdü

Arap Koalisyonu, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'a gönderilen bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

Hussein Mahmoud Ragab Elkabany,Çağrı Koşak   | 07.07.2019
Arap Koalisyonu Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği İHA'yı düşürdü

Riyad

Arap Koalisyonu Sözcüsü Albay Turki el-Maliki yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Yemen'in başkenti Sana'dan Suudi Arabistan'a doğru yönlendirdiği insansız hava aracının (İHA), koalisyon güçleri tarafından Yemen topraklarında düşürüldüğünü bildirdi.

Husilerin hedeflerin başarıyla vurulduğuna yönelik iddialarını yalanlayan Maliki, hava savunma sistemiyle gönderilen İHA'nın Suudi Arabistan hava sahasına girmeden etkisiz hale getirildiğini savundu.

"Husiler sürekli sivilleri hedef alıyor"

Maliki, "Husiler, sürekli ve ümitsizce sivilleri hedef alıyor. Saldırılarını önleyecek ve saldırı kapasitelerini etkisiz hale getireceğiz." açıklamasını yaptı.

Husiler bu sabah yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'daki Abha ve Cazan havalimanlarına İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin hükümeti Hong Kong'da ateşi maşayla tutuyor
Mısır'da darbenin hasarı her geçen yıl artıyor
İran’ın uranyum zenginleştirme kararı ve muhtemel sonuçları
Afganistan barışı Afganların elinde: 'Ya hep ya hiç' politikası
Suudi Arabistan-ABD ilişkilerinin sorunlu doğası

Benzer haberler

Arap Koalisyonu Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği İHA'yı düşürdü

Arap Koalisyonu Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği İHA'yı düşürdü

Yemenli kadınlar Husilerin hapishanelerinde ciddi hak ihlallerine maruz kalıyor

İki üniversitede 'İHA Teknolojisi ve Operasyonları Programı' açılacak

Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA'yı düşürdü

Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA'yı düşürdü
YTÜ öğrencileri Amerika'da birincilik kazandıkları İHA'yı tanıttı

YTÜ öğrencileri Amerika'da birincilik kazandıkları İHA'yı tanıttı
'ABD'yle İran arasındaki gerginlikte Şah-Mat'

'ABD'yle İran arasındaki gerginlikte Şah-Mat'