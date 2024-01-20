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Dünya

Fransa'da polis şiddetinin sembolü olan olaydaki polislere 3 ila 12 ay hapis cezası

Fransa'da polis şiddetinin sembolü haline gelen, 2017 yılında bir gence yönelik şiddet vakasına karışan 3 polise 3 ila 12 ay tecilli hapis cezası verildi.

Esra Taşkın  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Fransa'da polis şiddetinin sembolü olan olaydaki polislere 3 ila 12 ay hapis cezası Fotoğraf: Firas Abdullah/AA

Paris

Ulusal basındaki haberlere göre, Seine-Saint-Denis Ağır Ceza Mahkemesi, başkent Paris'in Aulnay-sous-Bois banliyösünde, 2 Şubat 2017'deki Theo Luhaka isimli gence yönelik polis şiddeti davasına ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, olay günü Luhaka'ya copla yaralayan 1 polise 12 ay tecilli hapis cezası verdi. Olaya dahil olan 2 polis ise 3 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

Polislerin aldığı cezayı az bulan muhalif milletvekilleri tepki verdi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partili Milletvekili Thomas Portes, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Theo'nun olay günü polisler tarafından dövüldüğünü ve 60 gün iş göremez raporu aldığını belirtti.

Portes, "Theo kalıcı hasarlarla mücadele ediyor ve hayat boyu tıbbi takip altında olması gerekiyor. Hayatı artık hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu polislerin tecilli hapis cezası alması karşısında öfkelendiğini belirten Portes, Fransa'nın devletinin polis şiddetinin üzerini kapattığını savundu.

LFI Milletvekili Carlos Martens Bilongo X platformundan yaptığı açıklamada, Theo, siyahi olmasaydı polislere 12 ay tecilli hapis cezası verilmeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Paris'in Aulnay-sous-Bois banliyösünde yaşayan Theo isimli 22 yaşındaki genç, 2 Şubat 2017'de rutin kimlik kontrolü sırasında 4 polis tarafından durdurulmuştu.

Polislerden ikisi tarafından tutulurken, diğer polisin copla cinsel saldırısına uğradığı belirtilen Theo'ya saldırı anının çevredeki bir kişi tarafından kaydedilerek yayınlanması sonrası Fransa genelinde protesto gösterileri başlamıştı.

Vaka Fransa'da polis şiddetinin sembolü haline gelmişti.

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