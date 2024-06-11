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Dünya

Fransa'da polis, dur ihtarına uymayan 19 yaşındaki genci vurarak öldürdü

Fransa'nın Manche vilayetinde polis kontrolüne takılan araçta bulunan 19 yaşındaki genç, kaçmaya çalıştığı sırada polis kurşunu ile öldürüldü.

Şeyma Uzundere  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Fransa'da polis, dur ihtarına uymayan 19 yaşındaki genci vurarak öldürdü

Ankara

Ulusal basındaki haberlere göre, Manche vilayetine bağlı Cherbourg-en-Cotentin'de 9 Haziran'ı 10 Haziran'a bağlayan gece meydana gelen olayda, polis hız sınırını aşan bir araca dur ihtarında bulundu.

Sürücünün ihtara uymaması sonucu polis aracın peşine düştü. Kovalamacanın ardından bir başka polis aracı tarafından önü kesilen araçtan 3 kişi indi. Bu kişilerden biri polisten kaçmayı başarırken, diğeri gözaltına alındı.

Araçtan inen 19 yaşındaki genç ise kaçmaya çalışırken polisin ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcısı Pierre-Yves Marot olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, araçtan inen 19 yaşındaki gencin 2 polis memuru ile karşı karşıya kaldığını ve kaçmak için bir polis memurunu ittiğini belirtti. Savcı Marot, genci durdurmak için bir polisin şok tabancası kullandığını, eş zamanlı olarak diğer polisin de silahını ateşlemesi sonucu gencin göğsünden ölümcül bir yara aldığını açıkladı.

Genci vuran polis "kasten adam öldürme" suçlaması ile gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya Ulusal Polis Genel Müfettişliği (IGPN) de dahil oldu.

Paris banliyölerinden Seine-Saint-Denis'e bağlı Aubervilliers'de, 14 Mart'ta, motosiklet sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymamış, kovalamaca sonucu motosiklet, ekip aracıyla çarpışmıştı.

Motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki gencin, olay yerinde hayatını kaybetmesi başkentte protestolara neden olmuştu.

Ayrıca, Fransız polisi, 27 Haziran 2023'te Nanterre'de 3 kişinin bulunduğu araca ateş açarak 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümü geniş çaplı protestolara neden olurken, polis şiddetine tepki gösterenler farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

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