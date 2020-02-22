Fransa'da PKK'ya finans sağlayan 6 kişi gözaltına alındı
Fransa'nın Gironde ve Chante-Maritime bölgelerinde 6 kişi, terör örgütü PKK'ya finans sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Paris
Fransa'nın Gironde ve Chante-Maritime bölgelerinde 6 kişi, terör örgütü PKK'ya finans sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Fransız basınında yer alan haberlerde Gironde ve Charente-Maritime'de PKK'ya finans sağladığı gerekçesiyle 6 kişi, daha önce açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.
Yakalananlardan 4'ü hakkında soruşturma açıldığı, 2'sinin serbest bırakıldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.