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Dünya

Fransa'da PKK'ya finans sağlayan 6 kişi gözaltına alındı

Fransa'nın Gironde ve Chante-Maritime bölgelerinde 6 kişi, terör örgütü PKK'ya finans sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yusuf Özcan   | 22.02.2020
Fransa'da PKK'ya finans sağlayan 6 kişi gözaltına alındı

Paris

Fransa'nın Gironde ve Chante-Maritime bölgelerinde 6 kişi, terör örgütü PKK'ya finans sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fransız basınında yer alan haberlerde Gironde ve Charente-Maritime'de PKK'ya finans sağladığı gerekçesiyle 6 kişi, daha önce açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Yakalananlardan 4'ü hakkında soruşturma açıldığı, 2'sinin serbest bırakıldığı kaydedildi.

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