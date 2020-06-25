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Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında içme suyu çalışması yapan 2 işçi yaralandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin içme suyu çalışması yapan yapan işçilere saldırısında 2 işçi yaralandı.

25.06.2020
Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında içme suyu çalışması yapan 2 işçi yaralandı

Hakkari

Alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırına yakın bölgede içme suyu çalışması yürüten işçilere, PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketle saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan 2 işçi helikopterle kent merkezine getirildi. İşçiler Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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