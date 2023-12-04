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Dünya

Fransa'da otobüs şoförleri greve gitti, ulaşım aksadı

Fransa'nın başkenti Paris'e komşu Seine-Sainte-Denis vilayetinde otobüs şoförlerinin grevi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Şeyma Uzundere  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Fransa'da otobüs şoförleri greve gitti, ulaşım aksadı

Ankara

BFMTV'nin haberine göre, Seine-Saint-Denis'teki Transdev şirketine bağlı şehir içi otobüs şoförleri çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ücret artışı talebi ile iş bıraktı.

Villepinte ve Tremblay-en-France şehir içi otobüs terminali şoförlerinin kontak kapatması, 26 otobüs hattında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Grevin, Transdev şirketinden işçilerin talebini karşılayacak bir dönüş yapılana kadar süreceği duyuruldu.

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