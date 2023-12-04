Fransa'da otobüs şoförleri greve gitti, ulaşım aksadı
Fransa'nın başkenti Paris'e komşu Seine-Sainte-Denis vilayetinde otobüs şoförlerinin grevi, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Ankara
BFMTV'nin haberine göre, Seine-Saint-Denis'teki Transdev şirketine bağlı şehir içi otobüs şoförleri çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ücret artışı talebi ile iş bıraktı.
Villepinte ve Tremblay-en-France şehir içi otobüs terminali şoförlerinin kontak kapatması, 26 otobüs hattında ulaşımı olumsuz etkiledi.
Grevin, Transdev şirketinden işçilerin talebini karşılayacak bir dönüş yapılana kadar süreceği duyuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.