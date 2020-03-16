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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da önlem alınmazsa koronavirüsten 300-500 bin kişinin ölebileceği iddiası

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'a, yeni tip koronavirüs salgınına karşı ciddi önlemler alınmaması halinde 300 ila 500 bin kişinin hayatını kaybedebileceği yönünde rapor sunulduğu öne sürüldü.

Yusuf Özcan   | 16.03.2020
Fransa'da önlem alınmazsa koronavirüsten 300-500 bin kişinin ölebileceği iddiası

Paris

Fransa'da Le Monde gazetesinin haberine göre, geçen hafta, salgın nedeniyle ülkedeki üniversiteler dahil tüm okulların yeni bir duyuruya kadar kapatılacağına yönelik alınan karardan önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bir rapor sunuldu. 

Raporda, salgına karşı ciddi önlemler alınmaması halinde ülkede virüs nedeniyle 300- 500 bin kişinin yaşamını yitirebileceği belirtildi.

Macron'un bu nedenle tüm okulları kapatma kararı aldığı ifade edildi.

Ölü ve vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 127'ye, virüs bulaşanların sayısının 5 bin 423'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, salgınla mücadele çerçevesinde son 5 yılda emekliye ayrılan doktor ve hemşirelerin göreve çağrıldığı kaydedildi.

Öte yandan Fransız basınında yer alan haberlerde, salgının ülkede daha fazla yayılmasını önlemek için serbest dolaşıma kısıtlama getirilebileceği belirtildi.

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