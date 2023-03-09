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Dünya

Fransa'da nükleer santralde çatlak tespit edildi

Fransa'da Penly 1 Nükleer Santrali'nde çatlak tespit edilmesi üzerine birçok reaktörün faaliyeti durduruldu.

Alaattin Doğru  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Fransa'da nükleer santralde çatlak tespit edildi

Ankara

Fransız enerji sağlayıcısı EDF, Seine-Maritime bölgesindeki Penly 1 Nükleer Santrali'ndeki bir reaktörün acil durum su borusunda beklenenden daha büyük bir çatlak gözlemlendiğini açıkladı.

Açıklamada, çatlağın tespiti üzerine söz konusu santral dahil birçok nükleer santraldeki reaktörlerin faaliyetinin güvenlik gerekçesiyle durdurulduğu belirtildi.

Çatlağın 2021'de birçok reaktörde tespit edilen aşınmalarla ilgili olduğu değerlendiriliyor.

Fransa Nükleer Güvenlik Kurumu (ASN) Direktörü Julien Collet da faaliyetlerin durdurulmasının aylarca sürmeyeceğini ifade etti.

Ülkede, 13 Şubat'ta da Lyon kentine elektrik sağlayan ülkenin en eski nükleer santralinde radyoaktif sızıntı tespit edilmişti.

EDF, Lyon'a 30 kilometre mesafedeki Bugey Nükleer Santrali'ndeki iki reaktörün atık suyunda Aralık 2022'de yapılan ölçümlerde yüksek seviyelerde trityum sızıntısının gözlemlendiği belirtmişti.


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