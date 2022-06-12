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Dünya

Fransa'da milletvekili genel seçiminde sandıklar kapandı

Fransa'da Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilinin belirleneceği genel seçimlerin ilk turu için oylama işlemi sona erdi.

Esra Taşkın   | 12.06.2022
Fransa'da milletvekili genel seçiminde sandıklar kapandı

Ile-de-France

Oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 8.00'de başlarken, büyük kentlerdeki vatandaşların da oy vermesiyle son sandıklar yerel saat ile 20.00'de kapandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, yerel saatle 17.00'de seçime katılım oranının ülke genelinde yüzde 39,42 olduğunu açıkladı. Bu oran 2017'de aynı saatte yüzde 40,75 olarak bildirilmişti.

Seçimde 6 bin 293 adayın milletvekili olmak için yarıştığı ilk turda, bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılacak.

Seçimlerin 19 Haziran'da düzenlenecek ikinci turuna, yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek. Bu turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.

Ülkede yaklaşık 48,7 milyon seçmen bulunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Touquet kentinde, aşırı solcu Fransa Boyun Eğmeyen partili (LFİ) Jean-Luc Melenchon Marsilya'da, aşırı sağcı Ulusal Birlik partili (RN) Marine Le Pen Henin-Beaumont'da oyunu kullandı.

Genel seçimdeki ittifaklar

Bu yılki genel seçimlerde iki ittifak öne çıkıyor.

Nisan ayındaki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda 3'üncü olan Melenchon'un girişimiyle, "tarihi adım" olarak nitelendirilen LFİ, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakı kuruldu.

Nupes ittifakı, mecliste salt çoğunluğu (289 sandalye) alarak, Melenchon'un başbakan olarak atanmasını hedefliyor.

Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) etrafında da Horizons (Ufuklar) ve Demokrasi Hareketi (MoDem) partilerinden oluşan "Birlikte" (Ensemble) adı verilen bir konfederasyon oluşturuldu.

Macron'un siyaseti için önemli bir seçim

İkinci kez cumhurbaşkanı seçilen Macron'un vaatlerini yerine getirebilmesi için, genel seçimlerde mecliste salt çoğunluğu sağlayabilmesi ve hükümeti kurabilmesi büyük önem taşıyor.

Genel seçimde başarısız olan bakanlar istifa edecek

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un yanı sıra kabinedeki 14 bakanın aday olduğu genel seçimde, milletvekili seçilemeyen başbakan da dahil bakanların kabineden istifa edecekleri daha önce belirtilmişti.

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