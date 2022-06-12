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Dünya

ABD Senatosu, silah düzenlemesi yasası konusunda anlaşmaya vardı

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçi ve Demokrat vekiller, silah reformu yasa tasarısı konusunda prensipte anlaştı.

Dildar Baykan Atalay   | 12.06.2022
ABD Senatosu, silah düzenlemesi yasası konusunda anlaşmaya vardı

Washington DC

Senatörler yaptıkları yazılı açıklamada, ABD'de son dönemde gündeme gelen silah reformu tartışmaları konusunda prensipte anlaştıklarını duyurdu.

Metni henüz yazılmayan tasarının, kişilere psikolojik destek verilmesi, okullardaki güvenliğin artırılması, akli dengesi yerinde olmayan kişilerin silah almasının yasaklanması ve 21 yaşın altındaki kişilerin silah almasının kısıtlanması gibi maddeler içermesi bekleniyor.

Öte yandan söz konusu anlaşmada 10 Cumhuriyetçi vekilin yer alması da tasarının hazırlanması durumunda Senatonun engeline takılmaması anlamına geliyor.

ABD'de silah reformu tartışmaları

Temsilciler Meclisinin hafta içinde onayladığı başka bir silah reformu tasarısının ise Senatonun onayını alması beklenmiyor.

ABD'de, 14 Mayıs'ta Buffalo'daki bir süpermarketteki ırkçı silahlı saldırıda 10 kişinin, 24 Mayıs'ta da Teksas'ın Uvalde kasabasındaki bir okuldaki saldırıda ise 19 öğrenci ve 2 öğretmenin öldürülmesinin ardından, "silah reformu" tartışmaları alevlenmişti.

ABD Başkanı Joe Biden bu konuda Kongreye çağrıda bulunmuş, Temsilciler Meclisi ise hafta içinde silah düzenlemelerini içeren bir yasa tasarısını onaylamıştı.


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