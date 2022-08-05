Dolar
17.95
Euro
18.25
Altın
1,775.99
ETH/USDT
1,692.10
BTC/USDT
23,181.00
BIST 100
2,759.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi
logo
Dünya

Fransa'da mahkeme imamın sınır dışı edilmesi kararını askıya aldı

Fransa'da mahkeme, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'nin İmam Hassan İquioussen'in sınır dışı edilmesine yönelik kararını askıya aldı.

Esra Taşkın   | 05.08.2022
Fransa'da mahkeme imamın sınır dışı edilmesi kararını askıya aldı

Paris

İquioussen'in avukatı Lucie Simon, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Paris İdari Mahkemesinin İquioussen'in Fransa'dan Fas'a sınır dışı edilmesi kararını askıya aldığını duyurdu.

Simon, mahkemenin İquioussen'in sınır dışı edilme kararının imamın "özel ve aile hayatını orantısız şekilde ihlal ettiği" gerekçesiyle askıya aldığını kaydetti.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Darmanin'in İdari Mahkemenin kararına itiraz ederek Danıştay'a başvuracağı aktarıldı.

Darmanin, 28 Temmuz'da sağcı Lepoint dergisinin "İhvancı imam sınır dışı edilmekle tehdit edildi" başlıklı haberini Twitter hesabından "Bu vaiz, yıllardır Fransa'nın değerlerine karşı, laiklik ve kadın erkek eşitliği ilkelerimize aykırı nefret söylemi sergiledi. Fransız topraklarından gönderilecek." ifadesiyle paylaşmıştı.

Ülkedeki Müslüman toplum, İquioussen'in Fransa'da eğitici vaazlar verdiğini, gençler arasında çok sevildiğini ve takip edildiğini aktararak tepki göstermişti.

İnsan hakları savunucuları, Bakan Darmanin'in mahkeme kararı olmadan imamı sınır dışı etme kararını yasa dışı olarak yorumlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Ege, Ankara, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının binanın taşıyıcı unsurlarına zarar vermediği tespit edildi
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kerbela'yı ibret nazarıyla okumaya ve ondan dersler çıkarmaya mecburuz
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, Keşmir'in Ukrayna kadar ilgiyi hak ettiğini belirtti

Benzer haberler

Fransa'da mahkeme imamın sınır dışı edilmesi kararını askıya aldı

Fransa'da mahkeme imamın sınır dışı edilmesi kararını askıya aldı

Fransa’da kuraklık nedeniyle vatandaşlara su kullanımında dikkatli olmaları çağrısı yapıldı

Bilecik'ten Fransa'ya 700 ton 'salyangoz dolması' ihraç ediliyor

Meclis dünya anayasalarını araştırdı

Meclis dünya anayasalarını araştırdı
Fransa'da bu yıl yangınlar nedeniyle 47 bin hektardan fazla yeşil alan zarar gördü

Fransa'da bu yıl yangınlar nedeniyle 47 bin hektardan fazla yeşil alan zarar gördü
Alanyaspor, Fransız oyuncu Arnaud Lusamba'yı renklerine bağladı

Alanyaspor, Fransız oyuncu Arnaud Lusamba'yı renklerine bağladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet