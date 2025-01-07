Dolar
35.35
Euro
36.83
Altın
2,647.14
ETH/USDT
3,631.00
BTC/USDT
100,601.00
BIST 100
10,040.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da M çiçeği virüsünün yeni varyantı ilk kez tespit edildi

Fransa'da, M çiçeği virüsünün (mpox) yeni varyantı ilk kez Bretonya bölgesinde görüldü.

Şeyma Yiğit  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
Fransa'da M çiçeği virüsünün yeni varyantı ilk kez tespit edildi

Ankara

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüsün yeni varyantının ülkenin kuzeybatısındaki Bretonya bölgesinde tespit edildiği bildirildi.

Hastanın Afrika'dan gelen iki kişi ile temas ettiği kaydedilen açıklamada, virüsün kaynağının ve bulaş yolunun araştırıldığı belirtildi.

Tespit edilen yeni varyantın daha tehlikeli ve daha bulaşıcı olduğu ifade ediliyor.

M çiçeği virüsü, 14 Ağustos 2024’te Dünya Sağlık Örgütü tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

Virüs daha önce Almanya, İsveç, İngiltere, ABD ve bazı Asya ülkelerinde görülmüştü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti
FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırılmasına ilişkin dava 21 Şubat'ta görülecek
İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
Ankara İtfaiyesi, 2024'te 34 bin 985 olaya müdahale etti
"Aile Yılı"nda vatandaşların hayatına dokunacak müjdeler verilecek

Benzer haberler

Fransa'da M çiçeği virüsünün yeni varyantı ilk kez tespit edildi

Fransa'da M çiçeği virüsünün yeni varyantı ilk kez tespit edildi

Fransa, eğitim verdiği "onlarca" Ukraynalı askerin cepheye gitmeden firar ettiğini doğruladı

Macron, "özgür, egemen ve saygın" Suriye'ye yönelik geçiş sürecini destekleyeceklerini söyledi

Fransa'da fırtına nedeniyle 19 vilayette turuncu alarm verildi

Fransa'da fırtına nedeniyle 19 vilayette turuncu alarm verildi
Alman ve Fransız Dışişleri Bakanları Suriye'ye neden gitti?

Alman ve Fransız Dışişleri Bakanları Suriye'ye neden gitti?
Cezayir'in "sömürgecilikle" suçladığı Fransa'dan "ortak çıkarlarımız var" cevabı

Cezayir'in "sömürgecilikle" suçladığı Fransa'dan "ortak çıkarlarımız var" cevabı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet