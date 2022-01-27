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Dünya

Fransa'da kuş gribi yayılmaya devam ediyor

Fransa'da kuş gribi salgınının yayılmaya devam ettiği, halihazırda 280 çiftlikte salgın görüldüğü bildirildi.

Alaattin Doğru   | 27.01.2022
Fransa'da kuş gribi yayılmaya devam ediyor

Ankara

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde şu anda 280 kümes hayvanı çiftliğinde kuş gribi görüldüğü, salgının başladığı eylül ayından bu yana 2,5 milyon hayvanın itlaf edildiği kaydedildi.

Bu rakamların geçen yılın aynı döneminde göre daha düşük olduğu ifade edilen açıklamada, çiftlik sahiplerinin zararlarının karşılanacağı aktarıldı.

Açıklamada, salgından kümes hayvanı eti sektörünün etkilenmediği, Fransa halkının güvenle kümes hayvanı eti ve yumurta tüketebileceği kaydedildi.

Tarım Bakanı Julien Denormandie, kuş gribine karşı etkili bir aşı bulunması çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini, gelecek haftalarda 2 potansiyel aşı için denemelerin başlayacağını bildirdi.​​​​​​​

Fransa'da kasım başında kuş gribi alarmı durumu yüksek seviyeye çıkartılmış, salgının yayılmasını önlemek için kümes hayvanları çiftlikleri karantinaya alınmıştı.

Kuş gribinin yayılmaması için çiftliklerin yüzde 95'inden fazlasının üzeri kapatılmıştı.

Ülkede geçen yıl kasımdan mayısa kadar devam eden kuş gribi salgınlarında 3,5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmişti.

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