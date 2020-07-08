Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bine yaklaştı
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 965'e çıktı.
Paris
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Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 663 artışla 204 bin 625'e ulaştı.
Son 24 saatte 32 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 965'e yükseldi.
Kovid-19 nedeniyle 529'u yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 297 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 331 artarak 77 bin 996 oldu.
Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 91 gündür düşüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.