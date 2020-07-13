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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 29'a yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 29'a çıktı.

Yusuf Özcan   | 13.07.2020
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 29'a yükseldi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 288 artışla 206 bin 192'ye ulaştı.

Son 3 günde 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 29'a yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 492'si yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 983 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, yoğun bakımda olan hasta sayısı 96 gündür düşüyor.

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