Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 29'a yükseldi
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 29'a çıktı.
Paris
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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 288 artışla 206 bin 192'ye ulaştı.
Son 3 günde 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 29'a yükseldi.
Kovid-19 nedeniyle 492'si yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 983 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, yoğun bakımda olan hasta sayısı 96 gündür düşüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.