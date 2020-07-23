Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 182'ye yükseldi
Fransa'da Kovid-19 virüsü bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 1062 artışla 210 bin 972'ye ulaştı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 bin 182'ye çıktı.
Paris
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 182'ye çıktı.
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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 1062 artışla 210 bin 972'ye ulaştı.
Son 24 saatte hastanelerde 10 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 182'ye yükseldi.
Kovid-19 nedeniyle 436'sı yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 957 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 80 bin 472 oldu.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 106 gündür düşüyor.
Açıklamada, son bir haftada vaka sayılarının yüzde 27 arttığı belirtildi. Bu artışın Kovid-19 tedbirlerine yeteri kadar uyulmamasından kaynaklandığı aktarıldı.
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