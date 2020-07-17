Euro
7.86
Dolar
6.87
BIST 100
118,786.09
Altın
1,810.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 152'ye yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 152'ye çıktı.

Yusuf Özcan   | 17.07.2020
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 152'ye yükseldi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 836 artışla 207 bin 978'e ulaştı.

Son 24 saatte 14 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 152'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 477'si yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 688 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 208 artarak 79 bin 244 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı da 100 gündür düşüyor.

Başbakan Jean Castex, France 2 kanalında yaptığı açıklamada, salgının ülkede hala risk oluşturduğunu belirterek, Fransızlara sosyal mesafeye uyma ve maske kullanma konusunda uyarıda bulundu.

Ülkede pazartesi gününden itibaren kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu hale gelecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Kovid-19'a ikinci kez yakalanılması konusunda tam bir cevabımız yok
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 152'ye yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 45 bin 233'e çıktı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'dan 199 bin 834 kişi iyileşti

Benzer haberler

DSÖ: Kovid-19'a ikinci kez yakalanılması konusunda tam bir cevabımız yok

DSÖ: Kovid-19'a ikinci kez yakalanılması konusunda tam bir cevabımız yok

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 152'ye yükseldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye'de dini özgürlük var

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 45 bin 233'e çıktı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 45 bin 233'e çıktı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'u ararken 'oltaya' geldiler

Kovid-19'u ararken 'oltaya' geldiler