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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 933'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 933'e çıktı.

Yusuf Özcan   | 07.07.2020
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 933'e yükseldi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 475 artışla 203 bin 962'ye ulaştı. 

Son 24 saatte 13 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 933'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 538'i yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 594 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 316 artarak 77 bin 655 oldu.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 3 aydır düşüyor.

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