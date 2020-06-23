Euro
7.74
Dolar
6.86
BIST 100
115,768.80
Altın
1,756.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 720'ye yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 720'ye çıktı.

Yusuf Özcan   | 23.06.2020
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 720'ye yükseldi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 517 artışla 198 bin 672'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 682'si yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 491 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 259 artarak 74 bin 871'e yükseldi.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 76 gündür düşüyor.

Son 24 saatte 57 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 720 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kültür ve sanat tesislerinde kontrollü normalleşme sürecinde alınacak önlemler belirlendi
ABD'de Kovid-19 vakalarında 'rahatsız edici artış' uyarısı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Camiler 5 vakit cemaatle namaza açılıyor
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19'da test sayısı 3 milyonu geçti

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü

Sağlık Bakanı Koca 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü

ABD'de Kovid-19 vakalarında 'rahatsız edici artış' uyarısı

Kovid-19 vakalarının arttığı Irak'tan dünyaya 'destek' çağrısı

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 720'ye yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 720'ye yükseldi
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 21 bin 467'ye yükseldi

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 21 bin 467'ye yükseldi
Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele için gönderdiği yardımlar Paraguay'a ulaştı

Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele için gönderdiği yardımlar Paraguay'a ulaştı