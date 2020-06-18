Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 603'e yükseldi
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 603'e çıktı.
Paris
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Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 467 artışla 196 bin 46'ya ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 752'si yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 165 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Yoğun bakımda bulunan hasta sayısının 71 gündür düştüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı da 220 artarak 73 bin 887'ye yükseldi.
Son 24 saatte, hastanelerde 28 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 603 oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.