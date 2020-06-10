Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 319'a yükseldi
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 319'a çıktı.
Paris
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 319'a çıktı.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 545 artışla 192 bin 541'i buldu.
Kovid-19 nedeniyle 933'ü yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 678 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 63 gündür düşüyor.
İyileşenlerin sayısı 337 artarak 71 bin 832'ya yükseldi.
Salgın yüzünden son 24 saatte 23 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 319 oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.