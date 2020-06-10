Euro
7.73
Dolar
6.79
BIST 100
109,950.20
Altın
1,721.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 319'a yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 319'a çıktı.

Yusuf Özcan   | 10.06.2020
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 319'a yükseldi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 319'a çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 545 artışla 192 bin 541'i buldu.

Kovid-19 nedeniyle 933'ü yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 678 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 63 gündür düşüyor.

İyileşenlerin sayısı 337 artarak 71 bin 832'ya yükseldi.

Salgın yüzünden son 24 saatte 23 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 319 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 146 bin 839 oldu
Sağlık Bakanı Koca: 65 yaş üstü yaş grubunda Kovid-19'a yakalanma oranı yüzde 50 düştü
Rusya'da yeni hesaplamalarla Kovid-19'den ölenlerin sayısı arttı
İspanya son 72 saattir Kovid-19 kaynaklı yeni ölüm rapor etmedi

Benzer haberler

TBMM'den 'Genel Sekreterlik katının karantinaya alındığı' iddiasına yalanlama

TBMM'den 'Genel Sekreterlik katının karantinaya alındığı' iddiasına yalanlama

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 319'a yükseldi

Rusya'da yeni hesaplamalarla Kovid-19'den ölenlerin sayısı arttı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenler 41 bini aştı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenler 41 bini aştı
Sağlık Bakanı Koca, DSÖ Avrupa Direktörü Kluge ile görüştü

Sağlık Bakanı Koca, DSÖ Avrupa Direktörü Kluge ile görüştü
ABD hükümetinden yeni tip koronavirüse karşı 3 aşıya fon desteği

ABD hükümetinden yeni tip koronavirüse karşı 3 aşıya fon desteği