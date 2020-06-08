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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 209'a yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 209'a çıktı.

Yusuf Özcan   | 08.06.2020
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 209'a yükseldi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 211 artışla 191 bin 593'ü buldu.

Kovid-19 nedeniyle 1024'ü yoğun bakımda olmak üzere 12 bin 315 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 61 gündür düşüyor.

İyileşenlerin sayısı ise 245 artarak 71 bin 62'ye yükseldi.

Salgın yüzünden son 24 saatte 54 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 209'a ulaştı.

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