Euro
7.42
Dolar
6.81
BIST 100
103,024.30
Altın
1,727.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 432'ye yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 432'ye çıktı.   

Yusuf Özcan   | 25.05.2020
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 432'ye yükseldi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 358 artışla 219 bin 437'ye ulaştı.  

Kovid-19 nedeniyle 1609'u yoğun bakımda olmak üzere 16 bin 798 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 47 gündür düşüyor. 

İyileşen kişi sayısı 609 artarak 65 bin 199'a yükseldi.  

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 65 kişi yaşamını yitirdi, böylece toplam can kaybı 28 bin 432'ye çıktı. 

Yaşlı bakımevlerinde hayatını kaybedenlerinin sayısına ilişkin bugün yapılması planlanan güncellemenin yarın gerçekleştirileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Güney Kore'de ulaşım araçlarında maske takılması zorunlu hale getirildi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 432'ye yükseldi
Yemen hükümeti Sana'yı Kovid-19 salgını nedeniyle afet bölgesi ilan etti
DSÖ Kovid-19 hastalarında denenen 'hidroksiklorokin' adlı ilacın kullanımını askıya aldı

Benzer haberler

Fenerbahçe'de koronavirüs testleri negatif çıktı

Fenerbahçe'de koronavirüs testleri negatif çıktı

Medipol Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Güney Kore'de ulaşım araçlarında maske takılması zorunlu hale getirildi

Güney Kore'de ulaşım araçlarında maske takılması zorunlu hale getirildi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 432'ye yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 432'ye yükseldi
Yemen hükümeti Sana'yı Kovid-19 salgını nedeniyle afet bölgesi ilan etti

Yemen hükümeti Sana'yı Kovid-19 salgını nedeniyle afet bölgesi ilan etti