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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 856 oldu

Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi.

Yusuf Özcan   | 23.04.2020
Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 856 oldu

Paris
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