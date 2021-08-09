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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması başladı

Fransa’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, belli etkinlik ve mekanlara girişte zorunlu tutulan Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması yürürlüğe girdi.

Alaattin Doğru,Esra Taşkın   | 09.08.2021
Fransa'da Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması başladı Fotoğraf: Alaattin Doğru - Anadolu Ajansı

Paris

Fransa'da “Kovid-19 sağlık ruhsatı" uygulaması başladı

09.08.2021

Fransa’da bölgeler arası yolculuklar, hastane, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarına giriş için zorunlu tutulan “Kovid-19 sağlık ruhsatı” uygulaması başladı. Uygulamada, bu mekan ve etkinliklere girişlerde Kovid-19 aşılarını tamamlayan, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi olan, ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşenlere verilen karekod okutuluyor. ( Alaattin Doğru - Anadolu Ajansı )

Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı Kovid-19 ile mücadele yasası kapsamındaki sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve ile eğlence parklara giriş için Kovid-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.

Uygulama, yolculuklar dışında bu alanlarda maske kullanımı zorunluluğunu kaldırıyor.

Paris Lyon Garı'ndan Aix-en-Provence'a giden Brune, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık ruhsatının, testler veya aşı ile olsun Kovid-19'u kontrol altında tutmak adına kullanışlı olduğunu söyledi.

Brune, "Ancak, aşıyı zorunlu hale getirmelerini, demokratik bulmuyorum. Fakat, seyahat edenlere test sormalarını, yararlı görüyorum." diye konuştu.

Lyon Garı'ndaki yolculardan Yahya Salloe de sağlık ruhsatının saçma bulmadığını, ancak aşı için insanlara seçim yapma fırsatı verilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Aşı olup olmamak bir hak ve Fransa’nın ‘özgürlük, eşitlik, kardeşlik’ sloganını kapsadığı bir şey. Aslında (aşı) olmak zorunda değiliz, fakat sosyal hayatımızı muhafaza etmek istiyorsak aşı olmak zorundayız" diyen Salloe, işi gereği trenle çok fazla seyahat yapması gerektiğini, bu nedenle her 3 günde bir test yaptırmak yerine aşı yaptırmasının gerekeceğini aktardı.

Hükümet sözcüsü Gabriel Attal'ın uygulamanın ilk haftasında müsamahalı olunacağını açıklamıştı.

Sağlık ruhsatı uygulamasının yanı sıra bazı meslek gruplarına Kovid-19 aşısını eylül ayından itibaren zorunlu hale getiren tartışmalı Kovi-19 ile mücadele yasası Tartışmalı yasa "sağlık diktatörlüğü" olarak nitelendirilmiş, Fransa genelinde resmi verilere göre son 3 haftadır cumartesi günleri sayıları yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.


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