Euro
9.73
Dolar
8.16
BIST 100
1,375.91
Altın
1,732.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 385 kişi hayatını kaybetti

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 8 bin 536 artışla 5 milyon 67 bin 216'ya yükseldi.

Yusuf Özcan   | 13.04.2021
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 385 kişi hayatını kaybetti

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ülkede son 24 saatte 385 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 99 bin 163'e çıktı.

Hastanelerde 5 bin 916'sı yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 262 kişinin tedavisi sürerken, bu sayılar artmaya devam ediyor.

İyileşenlerin sayısı 1147 artışla 310 bin 934'e ulaşırken, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 8,8'e yükseldi.

Aşılanların sayısı 11 milyonu geçti

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 11 milyon 30 bin 780'e çıktı, bunlardan 3 milyon 833 bin 501'ine ikinci doz uygulandı.

Öte yandan Kovid-19 vakalarının artışını ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla bugün eczanelerde bireylerin kendi kendilerine yapabileceği testlerin satışı başladı. Sağlık Bakanlığının aldığı kararla, bu testlerin ücreti 15 Mayıs'a kadar 6 avro, bu tarihten sonra 5,20 avroyu geçmemesi gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 385 kişi hayatını kaybetti
Yeme-içme yerleri, ramazan ayı boyunca açık veya kapalı alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek
Türkiye'de 54 bin 562 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar geçici olarak sınırlandırıldı

Benzer haberler

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 385 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 385 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 54 bin 562 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi

İtalya'da Draghi hükümeti Kovid-19 tedbirleri nedeniyle protesto edildi

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar geçici olarak sınırlandırıldı

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar geçici olarak sınırlandırıldı
DSÖ'den 'Kovid-19 salgınının sona ermesi için çok uzun bir yol var' uyarısı

DSÖ'den 'Kovid-19 salgınının sona ermesi için çok uzun bir yol var' uyarısı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 110 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 110 milyonu geçti