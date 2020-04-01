Euro
7.32
Dolar
6.70
BIST 100
89,085.13
Altın
1,588.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 509 artarak 4 bin 32'ye yükseldi.

Yusuf Özcan   | 01.04.2020
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 32'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 861 artışla 56 bin 989'a ulaştığını belirtti. 

Salomon, Kovid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 6 bin 17'ye, tedavi olarak hastalığı atlatan kişi sayısının 10 bin 935'e çıktığını kaydetti.

Jerome Salomon, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 509 artarak 4 bin 32'ye ulaştığını duyurdu.

Son 24 saatteki rakamlar, Fransa'da bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti. Fransa, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısında Çin'i geride bıraktı.

Koronavirüs tedbirleri

Öte yandan, Başbakan Edouard Philippe, Ulusal Meclis'te oluşturulan komisyondaki konuşmasında, dünyada hiçbir ülkenin sağlık sisteminin bu salgının yol açtığı krizle başa çıkmak için inşa edilmediğini dile getirdi. 

17 Mart'ta getirilen serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasının ülkenin tamamında bir seferde kaldırılmayabileceğini belirten Philippe, bunu zamana yayarak bölge bölge yapabileceklerini kaydetti. 

"Bir virüse karşı mücadele içerisindeyiz. Bu mücadele uzun sürecek. Kötü haber ve hayal kırıklıkları içeren zor bir mücadele." ifadesini kullanan Edouard Philippe, okulları mayıs ayı başında açmak istediklerini, ancak bunun salgının durumuna bağlı olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bloomberg: Çin, koronavirüs salgınının boyutlarını örtbas etti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bini aştı
BM'den 'koronavirüs nedeniyle Arap coğrafyasında 8 milyondan fazla kişinin yoksullaşabileceği' uyarısı
Kovid-19 tedavisi gören Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefat etti

Benzer haberler

Mesut Özil'den 'evde kalanlara' Arsenal maçına davetiye

Mesut Özil'den 'evde kalanlara' Arsenal maçına davetiye

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vaka sayısı açıklaması

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bini aştı

BM'den 'koronavirüs nedeniyle Arap coğrafyasında 8 milyondan fazla kişinin yoksullaşabileceği' uyarısı

BM'den 'koronavirüs nedeniyle Arap coğrafyasında 8 milyondan fazla kişinin yoksullaşabileceği' uyarısı

Premier Lig'de ilk maaş indirimi geldi

Premier Lig'de ilk maaş indirimi geldi
New York'ta Kovid-19 ölümleri neredeyse 2000'e ulaştı

New York'ta Kovid-19 ölümleri neredeyse 2000'e ulaştı