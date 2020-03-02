Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Fransa'da bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Paris
Fransa'da bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, başkent Paris'in yaklaşık 94 kilometre kuzeyindeki Compiegne kentinde 89 yaşındaki bir kadının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.
Kovid-19'a yakalananların sayısının da 130'dan 191'e çıktığını ifade eden Salomon, bunlardan 38'inin virüsün görüldüğü ülkelerden Fransa'ya geldiğini söyledi.
Fransız basınındaki haberlere göre, salgından etkilenenler arasında Crepy-en-Valois Belediye Başkanı Bruno Fortier de bulunuyor.
Salgın nedeniyle daha önce 2 kişi yaşamını yitirmişti.
Bu arada, Oise Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Louis le Franc'ın tedbir amacıyla karantinada tutulduğu bildirildi.
Paris'te 20-23 Mart tarihlerinde yapılması planlanan Paris Kitap Fuarı'nın da iptal edildiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgın nedeniyle bu hafta ülkenin çeşitli kentlerine yapmayı planladığı ziyaretlerini iptal etmişti.
Kovid-19 nedeniyle Paris'teki tarihi Louvre Müzesi'nin ikinci bir emre kadar kapalı tutulacağı bildirilmişti.
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