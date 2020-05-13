Euro
7.59
Dolar
6.97
BIST 100
100,723.00
Altın
1,711.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 27 bini geçti

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 83 artarak 27 bin 74'e yükseldi.

Yusuf Özcan   | 13.05.2020
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 27 bini geçti

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ


Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 74'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 507 artışla 214 bin 169'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 2 bin 428'i yoğun bakımda olmak üzere 21 bin 71 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 35 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı da 888 artarak 58 bin 673'e ulaştı.

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 83 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 17 bin 101'e, bakımevlerinde ise 9 bin 973'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 27 bin 74'e çıktı.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında düne kıyasla düşüş oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kontrollü Sosyal Hayat' vurgusu
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya Sağlık Örgütünden 'Kovid-19'un HIV gibi kalıcı olabileceği' uyarısı
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 27 bini geçti
AB yavaş ve kademeli şekilde normalleşecek

Benzer haberler

Avusturya 1. Futbol Ligi 2 Haziran'da yeniden başlayacak

Avusturya 1. Futbol Ligi 2 Haziran'da yeniden başlayacak

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kontrollü Sosyal Hayat' vurgusu

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Irak’ta son 24 saatte 119 kişi Kovid-19’a yakalandı

Irak’ta son 24 saatte 119 kişi Kovid-19’a yakalandı
Dünya Sağlık Örgütünden 'Kovid-19'un HIV gibi kalıcı olabileceği' uyarısı

Dünya Sağlık Örgütünden 'Kovid-19'un HIV gibi kalıcı olabileceği' uyarısı
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 27 bini geçti

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 27 bini geçti