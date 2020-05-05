Euro
7.67
Dolar
7.08
BIST 100
99,431.34
Altın
1,706.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 bin 531'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 330 artarak 25 bin 531'e yükseldi.

Yusuf Özcan   | 05.05.2020
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 bin 531'e yükseldi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 531'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1406 artışla 204 bin 659'a ulaştı. 

Kovid-19 nedeniyle 3 bin 430'u yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 775 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 27 gündür düşmeye devam ediyor.

İyileşen kişi sayısı da 1435 artarak 52 bin 736'ya ulaştı. 

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde 330 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 16 bin 60'a, bakımevlerinde ise 9 bin 471'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 25 bin 531 oldu.

Kovid-19 tedbirleri gevşetilecek

Fransa, Kovid-19 tedbirlerinin 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmasına karar vermişti. 

Serbest dolaşımın sınırlandırılmasının 11 Mayıs'ta kaldırılması kararlaştırılırken, aynı tarihten itibaren kreş, ilk ve ortaokullar kademeli ve isteğe bağlı olarak açılacak. Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verilirken hijyen kurallarının yanı sıra ortaokulda maske kullanımı zorunlu olacak.

Ülkede 11 Mayıs'ta kafe ve restoranların dışında iş yerleri, mağazalar, küçük müzeler ve kütüphaneler açılacak. Toplu taşıma araçlarında ve taksilerde maske takmanın zorunlu olacağı ülkede 100 kilometrenin üzerindeki seyahatlere zorunlu hallerde izin verilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 700 bini geçti
New York'taki bakımevlerinde kaydedilmemiş 1700 Kovid-19 kaynaklı ölüm belirlendi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 bin 531'e yükseldi
ABD'de 'ekonominin açılmasıyla Kovid-19 ölümleri yaza kadar 135 bini bulabilir' uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan futbol müsabakaları açıklaması

Benzer haberler

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 700 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 700 bini geçti

El Halil'deki İbrahim Tekkesi bu ramazan da yoksulları yalnız bırakmadı

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 bin 531'e yükseldi

Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kaybı artıyor

Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kaybı artıyor
ABD'li uzmanlar: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir

ABD'li uzmanlar: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir
Koronavirüsü yenen Suriyeli Muhammed immün plazma bağışçısı olacak

Koronavirüsü yenen Suriyeli Muhammed immün plazma bağışçısı olacak