Euro
7.67
Dolar
7.08
BIST 100
98,070.72
Altın
1,704.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle Müslümanlar için mezarlık kalmadı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Müslümanlar için mezarlık kalmadığı belirtildi.

Yusuf Özcan   | 11.05.2020
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle Müslümanlar için mezarlık kalmadı

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da Müslümanların cenaze işlemlerine ilişkin çalışmalar yapan Tahara Derneği Başkanı ve hemşire Abdessamad Akrach, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normal şartlarda Müslümanların cenazelerinin istekleri doğrultusunda yurt dışına nakledildiğini ancak şu an yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bunun mümkün olmadığını söyledi. 

Akrach, ülkedeki mezarlıklarda da Müslümanlar için ayrılan bölümlerde yer kalmadığını aktardı. Bu soruna ivedilikle çözüm bulunması gerektiğini kaydeden Akrach, "Mezarlık kalmadığı için yüzlerce cenaze buzdolaplarında veya morglarda bekliyor." dedi.

Akrach, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerle sınırların kapatılmasıyla durumun daha da kötüleştiğine dikkati çekerek, "Ülkelerin sınırlarını kapatması nedeniyle Türklerin dışındaki Müslümanların cenazeleri yurt dışına nakledilemiyor." ifadesini kullandı.

Fransa'da Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi (CFCM), bu konuda daha önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a çağrıda bulunmuştu.

CFCM verilerine göre ülkedeki 300 mezarlıkta Müslümanlar için ayrılan bölümde yaklaşık 100 mezar yeri bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyaz Saray'dan yönetim ofislerinde çalışanlara maske zorunluluğu
Amerikalılardan salgın anketinde partizan tutum
DSÖ: Kovid-19'un yavaşlatılmasında büyük başarılar elde edildi
Beyaz Saray'dan ABD'deki tüm bakımevlerine 'Kovid-19 testi' tavsiyesi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle Müslümanlar için mezarlık kalmadı

Benzer haberler

Beyaz Saray'dan yönetim ofislerinde çalışanlara maske zorunluluğu

Beyaz Saray'dan yönetim ofislerinde çalışanlara maske zorunluluğu

Mısır, BAE, Yunanistan, GKRY ve Fransa'dan ortak Doğu Akdeniz açıklaması

Katar'dan Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarına 100 bin uçak bileti

Amerikalılardan salgın anketinde partizan tutum

Amerikalılardan salgın anketinde partizan tutum
Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı

Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı
DSÖ: Kovid-19'un yavaşlatılmasında büyük başarılar elde edildi

DSÖ: Kovid-19'un yavaşlatılmasında büyük başarılar elde edildi