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Dünya

Fransa'da ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi

Fransa'da başkent Paris'in yanı sıra Lyon, Lille, Dijon, Caen gibi kentlerde ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteriler düzenlendi.

Yusuf Özcan   | 09.06.2020
Fransa'da ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi

Paris

Fransa'da başkent Paris ve birçok kentte ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteriler düzenlendi.

Paris'te Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler, ırkçılık karşıtı dövizler taşıdı, slogan attı.

Eylemcilerin ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'u anmak için 8 dakika 46 saniye diz çöktüğü görüldü.

Gösteriye aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Haraketin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon ve bazı milletvekilleri de katıldı.

Fransa'nın Lyon, Lille, Dijon, Caen gibi kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

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