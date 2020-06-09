Euro
7.71
Dolar
6.79
BIST 100
109,236.50
Altın
1,714.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'den Kuzey Kore'nin iletişim kesme kararına 'hayal kırıklığı' tepkisi

ABD yönetimi, Kuzey Kore'nin Güney Kore ile tüm iletişim kanallarını keseceği yönündeki açıklamasını "hayal kırıklığı" olarak niteleyerek, Pyongyang yönetimine müzakerelere devam etmesi çağrısında bulundu.

Safvan Allahverdi,Michael Gabriel Hernandez   | 09.06.2020
ABD'den Kuzey Kore'nin iletişim kesme kararına 'hayal kırıklığı' tepkisi

Washington

Adının açıklanmasını istemeyen bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Kuzey ve Güney Kore arasında yaşanan gerilim hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu. 

ABD'nin, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesini her zaman desteklediğini ve Kuzey Kore'nin yaptığı son açıklamadan hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten bakanlık yetkilisi, "Kuzey Kore'yi diplomasi ve koordinasyona dönmeye çağırıyoruz. Kuzey Kore ile iletişim kurma konusunda müttefikimiz Güney Kore ile yakın irtibat halindeyiz." dedi.

Broşür krizi üzerine Kuzey Kore'den Güney Kore'ye "irtibat ofisini kapatacağız" tehdidi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için anavatanlarına ihanet eden "alçaklar ve melez köpekler" ifadesini kullanarak, "Güney Koreli yetkililer birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse, ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kim Yo Jong, Güney Korelilerin bu konuda gerekli adımı atmaması halinde kendilerini Kaesong Sanayi Parkı'nın ve ortak irtibat bürosunun kapatılmasına, ayrıca iki ülke arasında varılan askeri anlaşmanın iptaline hazırlaması gerektiğini de kaydetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ürdün ve Filistin'de Kovid-19 vakaları arttı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1306'ya yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 296'ya yükseldi

Benzer haberler

Trump'ın Savunma Bakanı Esper'i görevden almanın eşiğinden döndüğü iddia edildi

Trump'ın Savunma Bakanı Esper'i görevden almanın eşiğinden döndüğü iddia edildi

ABD tarihinde ilk siyahi kuvvet komutanı atandı

ABD'den Kuzey Kore'nin iletişim kesme kararına 'hayal kırıklığı' tepkisi

Filistin'den Orta Doğu Dörtlüsü'ne 'askerden arındırılmış bağımsız Filistin devleti' önerisi

Filistin'den Orta Doğu Dörtlüsü'ne 'askerden arındırılmış bağımsız Filistin devleti' önerisi
Trump yakın zamanda seçim mitinglerine başlayacak

Trump yakın zamanda seçim mitinglerine başlayacak
Çin, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin barışı sürdürmesini umuyor

Çin, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin barışı sürdürmesini umuyor