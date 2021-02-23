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Dünya

Fransa'da inşası devam eden Eyüp Sultan Camisi'ne saldırı

Fransa'nın Strazburg kentinde yapımı devam eden Eyüp Sultan Camisi'nin duvarına İslam karşıtı yazı yazıldı.

Yusuf Özcan   | 23.02.2021
Fransa'da inşası devam eden Eyüp Sultan Camisi'ne saldırı

Paris

Fransa'nın Strazburg kentinde yapımı devam eden Eyüp Sultan Camisi'nin duvarına İslam karşıtı yazı yazıldı.

İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı caminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, caminin duvarına "İslam'a hayır ülkenize dönün" yazıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu olay Fransa'nın bugün içinde bulunduğu zararlı iklimi yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.

Eyüp Sultan Camisi, inşaatı tamamlandığında Avrupa'nın en büyük camisi olacak. Osmanlı mimarisine göre inşa edilen, 15 dönüm arazi üzerinde, 3 bin kişilik mescit, konferans salonları, okul, kütüphane, öğretmenler odası, restoran ve butiklerin yer alacağı külliyenin ayrıca 600 araç kapasiteli otoparkı ve bisiklet parkı da bulunacak.

44 metre yüksekliğinde çifte minaresiyle Strazburg'un dini, mimari ve kültürel çeşitliliğine renk katacak caminin ana kubbesi etrafında 27 küçük çapta kubbe de yer alıyor.

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