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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da hükümetin salgın yönetimine soruşturma

Fransa'da hükümetin yeni tip koronavirüs salgını yönetimine ilişkin soruşturma açıldı.

Yusuf Özcan   | 09.06.2020
Fransa'da hükümetin salgın yönetimine soruşturma

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Paris Savcısı Remy Heitz, yaptığı açıklamada, hükümetin salgın yönetimine ilişkin başlatılan soruşturmanın, savcılığa yapılan 80 suç duyurusu kapsamında "kasıt olmadan adam öldürme" ve "başkalarının hayatını tehlikeye atma" gerekçesiyle açıldığını belirtti. 

Soruşturmanın, siyasi sorumluları belirlemeyi değil olası suçları ortaya çıkarmayı amaçladığını ifade eden Heitz, bu soruşturmanın yaşlı bakımevlerini kapsamadığını söyledi.

Ülkede Kovid-19 salgınının yol açtığı krizi kötü yönettiği gerekçesiyle Başbakan Edouard Philippe ve birçok bakan hakkında 80 suç duyurusunda bulunulmuştu.


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