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Dünya

Fransa'da hızlı tren raydan çıktı: 21 yaralı

Fransa'nın Strazburg kentinden Paris'e giden hızlı trenin raydan çıkması sonucu 21 kişi yaralandı.

Yusuf Özcan   | 05.03.2020
Fransa'da hızlı tren raydan çıktı: 21 yaralı

Paris

Bas Rhin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 348 yolcunun bulunduğu Strazburg-Paris seferini yapan Ulusal Demir Yolları Şirketine (SNCF) ait hızlı tren, Saverne kasabasında raydan çıktı. 

Olayda biri ağır 21 kişi yaralandı. Yolcuları tahliye çalışmaları devam ediyor.

SNCF'ten yapılan açıklamada, ağır yaralanan makinistin helikopterle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.


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