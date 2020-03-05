Fransa'da hızlı tren raydan çıktı: 21 yaralı
Fransa'nın Strazburg kentinden Paris'e giden hızlı trenin raydan çıkması sonucu 21 kişi yaralandı.
Paris
Bas Rhin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 348 yolcunun bulunduğu Strazburg-Paris seferini yapan Ulusal Demir Yolları Şirketine (SNCF) ait hızlı tren, Saverne kasabasında raydan çıktı.
Olayda biri ağır 21 kişi yaralandı. Yolcuları tahliye çalışmaları devam ediyor.
SNCF'ten yapılan açıklamada, ağır yaralanan makinistin helikopterle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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