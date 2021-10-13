Dolar
9.06
Euro
10.48
Altın
1,771.88
ETH/USDT
3,449.60
BTC/USDT
54,799.00
BIST 100
1,428.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da her gün 49 çocuk cinsel istismara uğruyor

Fransa'da bu yıl polise ve jandarmaya her gün 49 çocuğun cinsel istismara uğradığına ve 68 çocuğun cinsel saldırı veya tacize maruza kaldığına ilişkin ihbar yapıldı.

Yusuf Özcan   | 13.10.2021
Fransa'da her gün 49 çocuk cinsel istismara uğruyor

Paris

RTL radyosunun özel haberinde, radyonun, başkent Paris'in banliyölerinden Rosny-sous-Bois'daki bir jandarma eğitim merkezinde 2 hafta boyunca polisin ve jandarmanın cinsel saldırı mağduru çocukların ifadesini almasını takip ettiğini ve ifade alınırken belirli bir protokol uygulandığı belirtildi.

Çocukların psikolojisine uygun, onları korkutmayacak ve tüm detayların öğrenilebileceği soruların seçildiği ifade edilen haberde, bu merkezde her yıl 200'den fazla jandarmaya, çocuk mağdurların ifadelerini alabilmek için eğitim verildiği aktarıldı.

Haberde, bu yıl polise ve jandarmaya her gün 49 çocuğun cinsel istismara, 68 çocuğun ise cinsel saldırı ve tacize maruza kaldığına ilişkin ihbar yapıldığı kaydedildi.

Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonunun (CIASE) açıkladığı raporda, kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuk cinsel istismara maruz kaldığı belirtilmişti. Katolik Kilisesine bağlı özel okullarda ve kurumlarda çalışanlar tarafından gerçekleştirilen cinsel istismar vakaları eklendiğinde bu sayının 330 bine ulaştığı kaydedilmişti. Kiliselerde cinsel istismarın "sistematik bir olgu" olduğuna işaret edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz
Rusya'da 984 ile Kovid-19'dan günlük en yüksek can kaybı açıklandı
Hastaların pişmanlığına tanık olan doktorlardan 'aşı olun' çağrısı
Hastanede Kovid-19 tedavisi gören gençten yaşıtlarına "aşı olun" çağrısı
Sağlıklı uyku Kovid-19 aşısı sonrası antikor oluşumunu doğrudan etkiliyor

Benzer haberler

Fransa'da her gün 49 çocuk cinsel istismara uğruyor

Fransa'da her gün 49 çocuk cinsel istismara uğruyor

Fransa ve İngiltere arasındaki balıkçılık krizi derinleşiyor

Fransa: Rahiplerin cinsel istismar vakalarını yargıya bildirmesi gerekiyor

Fransa 2030 planı için 30 milyar avro yatırım yapacak

Fransa 2030 planı için 30 milyar avro yatırım yapacak
Yunanistan Fransa için Afrika'ya asker gönderme ihtimalini tartışıyor

Yunanistan Fransa için Afrika'ya asker gönderme ihtimalini tartışıyor
Macron'dan hesap soran Senegalli Fall'a göre Fransa'nın Afrika'ya yaklaşımı değişmeli

Macron'dan hesap soran Senegalli Fall'a göre Fransa'nın Afrika'ya yaklaşımı değişmeli