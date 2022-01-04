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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısında yeni rekor

Fransa'da 271 bin 686 ile "Kovid-19 salgınının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı"na ulaşıldı.

Yusuf Özcan   | 04.01.2022
Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısında yeni rekor

Paris

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 293 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 124 bin 563'e çıktı.

Virüs bulaşan kişi sayısı 271 bin 686 artışla 10 milyon 589 bin 505'e yükseldi. Bu sayı, "salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı" olarak kayıtlara geçti.

Hastanelerde 3 bin 665'i yoğun bakımda olmak üzere 20 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisine devam ediliyor. Bu sayı, 21 Mayıs 2020'den bu yana ilk kez 20 bini geçti.

Öte yandan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Ulusal Mecliste yaptığı açıklamada, geçen hafta 8 milyon Kovid-19 testinin yaptırıldığı bilgisini paylaştı.

Fransa'da, 31 Aralık 2020'de, 232 bin 200 vakayla Kovid-19 salgınının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

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