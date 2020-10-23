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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısında en yüksek rakama ulaşıldı

Fransa'da son 24 saatte 42 bin 32 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulmasıyla salgının başından bu yana görülen günlük en yüksek seviyesine çıktı.

Yusuf Özcan   | 23.10.2020
Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısında en yüksek rakama ulaşıldı

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor. 

Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 42 bin 32 artışla 1 milyon 41 bin 75'e yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 298 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 34 bin 508'e ulaştığı ülkede, hastanelerde 2 bin 441'i yoğun bakımda olmak üzere 15 bin 8 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 887 artışla 109 bin 486'ya çıkarken, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 15,1'e ulaştı.

Önlemler sıkılaştırılabilir

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'in banliyölerinden Pointoise'daki bir hastaneyi ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, günlük Kovid-19 vakalarındaki hızlı artışın üzerine ülkede yeniden karantina uygulamasının yürürlüğe girip girmeyeceğini söylemek için erken olduğunu belirtti.

Ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin her hafta değerlendirileceğini ifade eden Macron, gerek görülmesi halinde önlemlerin sıkılaştırılacağını kaydetti.

Diğer yandan, Fransız basınında çıkan haberlere göre, Macron'un eşi Brigitte Macron'un yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıktı.

Brigitte Macron'un, daha önce görüştüğü bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığının açıklanması üzerine kendisini 7 gün karantinaya aldığı belirtilmişti.

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