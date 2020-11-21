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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 20 binin altına indi

Fransa'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 17 bin 881 yeni vaka kaydedildi, 276 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 48 bin 518'e ulaştı.

Yusuf Özcan   | 21.11.2020
Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 20 binin altına indi

Paris

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 17 bin 881 yeni vaka kaydedildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 276 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 48 bin 518'e ulaştı. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 17 bin 881 artışla 2 milyon 127 bin 51'e çıktı. Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 14 bin 254 kişiden 2 bin 168'i yoğun bakımda yatıyor.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 14,8 oldu.

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