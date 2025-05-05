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Dünya

Fransa'da grev nedeniyle demir yolu ulaşımı aksadı

Fransa'da demir yolu çalışanlarının greve gitmesi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Şeyma Yiğit  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Fransa'da grev nedeniyle demir yolu ulaşımı aksadı

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlere göre, sendikaların çağrısıyla demir yolları çalışanları ücret artışı talebiyle 5-11 Mayıs'ta greve gitme kararı aldı.

Sendika üyesi işçilerin grevi nedeniyle Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde başkent ve banliyöler arası hizmet veren RER'de (Bölgesel Ekpres Ağı) aksamalar yaşandı.

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En ciddi aksamaların B ve C hatlarında yaşandığı bölgenin kuzeyinde iki trenden biri, güneyinde ise üç trenden biri hizmet veremedi.

Fransa'da demir yolu sendikaları, ücret artışı yapılması ve çalışma saatlerinin daha iyi planlanması için greve gideceklerini duyurmuştu.

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