Fransa'da grev nedeniyle demir yolu ulaşımı aksadı
Fransa'da demir yolu çalışanlarının greve gitmesi, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Ankara
Ulusal basında yer alan haberlere göre, sendikaların çağrısıyla demir yolları çalışanları ücret artışı talebiyle 5-11 Mayıs'ta greve gitme kararı aldı.
Sendika üyesi işçilerin grevi nedeniyle Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde başkent ve banliyöler arası hizmet veren RER'de (Bölgesel Ekpres Ağı) aksamalar yaşandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
En ciddi aksamaların B ve C hatlarında yaşandığı bölgenin kuzeyinde iki trenden biri, güneyinde ise üç trenden biri hizmet veremedi.
Fransa'da demir yolu sendikaları, ücret artışı yapılması ve çalışma saatlerinin daha iyi planlanması için greve gideceklerini duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.